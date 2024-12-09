Психотерапевт рассказал о способах найти общий язык с ребенком

Важно знать, что происходит в жизни ребенкаю и понимать с ним друг друга. Психотерапевт, основатель Международного института психосоматического здоровья, преподаватель курса «КПТ» Сергей Мартынов рассказал «Известиям» 8 декабря, как найти общий язык со своим ребенком.