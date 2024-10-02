Microsoft добавила новые функции в свой ИИ-ассистент Copilot

Microsoft, стремясь продемонстрировать отдачу от своих огромных инвестиций в искусственный интеллект, добавляет функции голосовой связи и визуализации в последнюю версию приложения Copilot, который является, по сути, ИИ-ассистентом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)