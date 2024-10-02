Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Microsoft добавила новые функции в свой ИИ-ассистент Copilot

Microsoft добавила новые функции в свой ИИ-ассистент Copilot

Microsoft, стремясь продемонстрировать отдачу от своих огромных инвестиций в искусственный интеллект, добавляет функции голосовой связи и визуализации в последнюю версию приложения Copilot, который является, по сути, ИИ-ассистентом.

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