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ИНЦ РАН: найден новый признак старения клеток, который вызывает деменцию

ИНЦ РАН: найден новый признак старения клеток, который вызывает деменцию

Исследователи Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) совместно с коллегами из других научных учреждений предложили включить в число признаков старения нарушение структуры немембранных органелл – внутриклеточных структур, играющих важную роль в живых клетках.

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