44 года по приговорам. Владимир Подгорбунский

Сорок четыре года — такой срок он получил за свои ошибки. Но вместо того чтобы сгинуть за колючей проволокой, этот человек стал легендой фронтовой разведки, и враги узнавали его по блеску наград, которые он демонстративно носил даже в тылу у немцев.