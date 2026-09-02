44 года по приговорам. Владимир Подгорбунский

Сорок четыре года — такой срок он получил за свои ошибки. Но вместо того чтобы сгинуть за колючей проволокой, этот человек стал легендой фронтовой разведки, и враги узнавали его по блеску наград, которые он демонстративно носил даже в тылу у немцев.
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