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Жительница Барнаула получила штраф за оскорбление любовницы своего сожителя

Жительница Барнаула получила штраф за оскорбление любовницы своего сожителя

Перепиской конфликт не ограничился Жительница Барнаула заплатит три тысячи рублей за оскорбление женщины, с которой у ее гражданского мужа начались отношения.

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