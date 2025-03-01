«Еще не победа»: политолог объяснил суть перепалки Трампа и Зеленского

Политолог Гагин: ссора Зеленского и Трампа в Белом доме не является победой Перепалка президента Украины Владимира Зеленского и главы Штатов Дональда Трампа в Белом доме — еще не победа и не повод для иллюзий о новых друзьях в виде Соединенных Штатов, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
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