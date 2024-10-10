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Небензя: Израиль претендует на право вводить запреты на работу неугодных ему специализированных агентств ООН

Небензя: Израиль претендует на право вводить запреты на работу неугодных ему специализированных агентств ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил серьезную обеспокоенность в связи с обсуждением в израильском Кнессете двух законопроектов, касающихся запрета деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) на территории Израиля, а также отзыва иммунитета и привилегий сотрудников организации.

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