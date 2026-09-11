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«Второй фронт»: какие выгоды РФ несёт блокада хуситами Баб-эль-Мандебского пролива

«Второй фронт»: какие выгоды РФ несёт блокада хуситами Баб-эль-Мандебского пролива

За последние дни хуситы резко продвинулись вдоль западного побережья Йемена, взяли Моху и подошли непосредственно к Дубабу – ключевой точке у Баб-эль-Мандебского пролива.

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