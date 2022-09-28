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Польза и вред абрикосовых косточек: мнение экспертов

Польза и вред абрикосовых косточек: мнение экспертов

Не опасно ли есть ядра косточек из абрикосов? И правда ли, что они могут служить для профилактики рака?СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Ядра абрикосовых косточек и их лечебный эффект В абрикосовых косточках содержится очень неоднозначное вещество — амигдалин.

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