Польза и вред абрикосовых косточек: мнение экспертов

Не опасно ли есть ядра косточек из абрикосов? И правда ли, что они могут служить для профилактики рака?СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Ядра абрикосовых косточек и их лечебный эффект В абрикосовых косточках содержится очень неоднозначное вещество — амигдалин.