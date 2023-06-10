Русская весна

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Враг пытался атаковать Крым баллистическими ракетами

Враг пытался атаковать Крым баллистическими ракетами

Враг попытался атаковать Крым баллистическими ракетами, силы ПВО Армии России отразили удар. «Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК „Гром-2“.

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