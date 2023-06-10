Враг пытался атаковать Крым баллистическими ракетами

Враг попытался атаковать Крым баллистическими ракетами, силы ПВО Армии России отразили удар. «Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК „Гром-2“.
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