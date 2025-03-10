Сила цветов: обратная сторона питбулей

Традиционно (и часто очень справедливо) питбулей считают крайне агрессивными и опасными собаками. Фотограф из Франции Софи Гаманд решила показать их светлую сторону, сняв серию портретов собак под названием «Сила цветов».
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