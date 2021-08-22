ИЗВЕСТИЯ iz

6 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Повезло парню, не сожгли. Обычно таких отводят в Дом Профсоюзов и сжигают.В Одессе задержал...
  • Алексей Луганский
    Вопрос В.В.Путину : Долго ли мы будем терпеть унижения от русофобов ???Участники саммита...
  • Starikan Старенький
    КРАМ РОССИЙСКИЙ И ТОЧКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Зеленский оценил ...

В системе быстрых платежей в августе появился аналог чарджбэка

В системе быстрых платежей в августе появился аналог чарджбэка

Диспутный механизм в системе быстрых платежей, запущенный в августе 2021 года, дает возможность банкам взаимодействовать между собой согласно стандартным процедурам урегулирования споров по операциям клиентов в СБП, заявили «Известиям» в ЦБ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх