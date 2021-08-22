В системе быстрых платежей в августе появился аналог чарджбэка

Диспутный механизм в системе быстрых платежей, запущенный в августе 2021 года, дает возможность банкам взаимодействовать между собой согласно стандартным процедурам урегулирования споров по операциям клиентов в СБП, заявили «Известиям» в ЦБ.
Диспутный механизм в системе быстрых платежей, запущенный в августе 2021 года, дает возможность банкам взаимодействовать между собой согласно стандартным процедурам урегулирования споров по операциям клиентов в СБП, заявили «Известиям» в ЦБ.
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