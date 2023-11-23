Один из регионов ДФО запретил работать иностранцам

В Магаданской области с 2024 года введут запрет на работу иностранных граждан на транспорте. Соответствующий документ, подписанный главой региона, появился на официальном интернет-портале правовой информации.
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