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Владелец «Бруклина»: «Полностью доверяю нашему фронт-офису и тренерскому штабу»

Владелец «Нетс» Джозеф Цай подтвердил инсайды о том, что лидер клуба Кевин Дюрэнт потребовал от него сделать выбор между собой и руководством организации, и намекнул на скорый уход игрока.

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