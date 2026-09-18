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Царьград

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Капитань объявил об альтернативе русской нефти для Венгрии

Капитань объявил об альтернативе русской нефти для Венгрии

Венгерский министр Иштван Капитань сообщил, что пока решение о запрете импорта русской нефти не принято, но Венгрия готовится к альтернативным источникам, включая переговоры с Хорватией об использовании Адриатического нефтепровода.

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