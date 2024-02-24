ИА Новороссия Фото: globallookpress.com/Alexey Belkin Мигранты столкнулись с невозможностью отправить заработанные деньги себе на родину.
Мигранты спровоцируют госпереворот в России: Ходорковский* и компания нашли новый способ раскачать страну
Комментарии
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Александр Батт
Надо не запрещать переводы, а контролировать серые зарплаты. Бить не по мигрантам, а по недобросовестным предпринимателям. Иначе взорвем страну изнутри, как в 1917 и 1991 году.
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4 час.
АС
Анна Сепп
Слушайте, это вообще как? Приехать не успели, за взятки стали новыми российскими гражданами и все затраты с лихвой отбили, получив материнский капитал! А на лечение детей всем миром по 300 - 500 рублей собираем. Пусть им платит материнский капитал их историческая родина! Это деньги из наших налогов, приезжие семьи их не платили, заработанное отправляли к себе — почему мы должны их содержать?
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3 час.
Erl Schweizer
Мигранты едут работать. В России нечего строить? Нет возможности энергию ЛЮДЕЙ направить на созидание, а не на разрушение? До Магадана нет дороги, до Анадыря нет дороги, до Норильска нет дороги, посмотреть на карту - можно очень долго повторять, куда еще нет дороги. Хорошее дело, хорошие деньги, хорошее мнение о России, хорошие взаимоотношения с соседями, это все уже утопия? Мигранты ... . Какой процент цыган работает? На что живут? Что молчим?
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2 час.
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