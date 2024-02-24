Мигранты спровоцируют госпереворот в России: Ходорковский* и компания нашли новый способ раскачать страну

Александр Батт Надо не запрещать переводы, а контролировать серые зарплаты. Бить не по мигрантам, а по недобросовестным предпринимателям. Иначе взорвем страну изнутри, как в 1917 и 1991 году.

АС Анна Сепп Слушайте, это вообще как? Приехать не успели, за взятки стали новыми российскими гражданами и все затраты с лихвой отбили, получив материнский капитал! А на лечение детей всем миром по 300 - 500 рублей собираем. Пусть им платит материнский капитал их историческая родина! Это деньги из наших налогов, приезжие семьи их не платили, заработанное отправляли к себе — почему мы должны их содержать?