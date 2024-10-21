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Орбан - адекватный враг России

Орбан - адекватный враг России

Похоже, что я недооценивал Виктора Орбана и его способность трезво оценивать ситуацию. Когда он заявлял в отношении Украины: "этот конфликт нельзя разрешить на фронте" мне слышалось стандартное для многих западных политиков мнение "Мы не можем победить Россию, но и Россия не может победить нас - это тупик".

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