Вице-спикер парламента Словакии Данко едет в Москву восстанавливать отношения

Уже 10 января Данко намерен встретиться с председателем Госдумы России Володиным.Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко уверен, что его приезд в Москву в январе внесёт вклад в нормализацию отношений с Россией, о чём сообщил в эфире словацкого телевидения.
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