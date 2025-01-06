Вице-спикер парламента Словакии Данко едет в Москву восстанавливать отношения

Уже 10 января Данко намерен встретиться с председателем Госдумы России Володиным.Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко уверен, что его приезд в Москву в январе внесёт вклад в нормализацию отношений с Россией, о чём сообщил в эфире словацкого телевидения.