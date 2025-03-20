Заменить "армию" мигрантов русской молодёжью: Найдено кардинальное решение сразу двух острых проблем России

Это очень хорошее решение двух проблем!!!Но у дурдумы есть минус ---она с начало очень долго думает(Дуркует!!!) , а потом ещё и отклонит!!! Но когда касается их блага , их интересов законы принимаются очнь быстро!!!

Гулька

Правильно, детки в 14 лет уже достаточно взрослые люди. А с ними носятся как с детьми малыми, ни к чему не годными. Почему в советской школе дети, перешедшие из начальных классов в средние, делали уборку в своих классных кабинетах, выходили на субботники, принимали участие в облагораживании территории школы на уроках труда, а также учились шить, готовить, мастерить что-то своими руками, осенью выезжали на 1 день на колхозные поля собирать картошку, моркошку, капусту, свеклу? Мы воспринимали это не как тяжкий труд, а как возможность всем классом поехать помочь взрослым.