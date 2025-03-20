Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Заменить "армию" мигрантов русской молодёжью: Найдено кардинальное решение сразу двух острых проблем России

Заменить "армию" мигрантов русской молодёжью: Найдено кардинальное решение сразу двух острых проблем России

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Пока в Госдуме готовятся рассмотреть новый законопроект, касающийся трудоустройства подростков с 14 лет, учредитель Царьграда Константин Малофеев предложил кардинальное решение не только этой, но и ещё одной острой проблемы России.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
Это очень хорошее решение двух проблем!!!Но  у дурдумы есть минус ---она с начало очень долго думает(Дуркует!!!) , а потом ещё и отклонит!!! Но когда касается их блага , их интересов законы принимаются очнь быстро!!!
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14 час.
Сергей Ульмасов
Главное отправить мигрантовив свои кишлаки и аулы. Не нужны они и их личинки в России. Лишняя нагрузка на бюджет
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10 час.
Гулька
Правильно, детки в 14 лет уже достаточно взрослые люди. А с ними носятся как с детьми малыми, ни к чему не годными. Почему в советской школе дети, перешедшие из начальных классов в средние, делали уборку в своих классных кабинетах, выходили на субботники, принимали участие в облагораживании территории школы на уроках труда, а также учились шить, готовить, мастерить что-то своими руками, осенью выезжали на 1 день на колхозные поля собирать картошку, моркошку, капусту, свеклу?  Мы воспринимали это не как тяжкий труд, а как возможность всем классом поехать помочь взрослым.
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5 час.
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