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Компания Lamborghini показала суперкары Huracan в исполнении 60th Anniversary Edition

Компания Lamborghini показала суперкары Huracan в исполнении 60th Anniversary Edition

На протяжении всего 2023 года главным для Lamborghini событием, безусловно, будет премьера первого в истории марки серийного гибридного суперкара Revuelto, но 60-летие бренда слишком масштабное событие, чтобы отметить его дебютом лишь одной модели.

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