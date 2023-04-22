Компания Lamborghini показала суперкары Huracan в исполнении 60th Anniversary Edition

На протяжении всего 2023 года главным для Lamborghini событием, безусловно, будет премьера первого в истории марки серийного гибридного суперкара Revuelto, но 60-летие бренда слишком масштабное событие, чтобы отметить его дебютом лишь одной модели.
На протяжении всего 2023 года главным для Lamborghini событием, безусловно, будет премьера первого в истории марки серийного гибридного суперкара Revuelto, но 60-летие бренда слишком масштабное событие, чтобы отметить его дебютом лишь одной модели.
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