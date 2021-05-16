Генерал Ивашов: Россия проигрывает, враги окружают со всех сторон

События в миреПолитикаГенерал Ивашов: Россия проигрывает, враги окружают со всех сторон СНГ оказалось нежизнеспособным образованием, потому что в основу его интеграции были положены принципы рыночной экономики.Вернуться к статье4010НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвиктор масляевпо-моему, Ивашов прав - везде деньги, но есть области жизни, где они противопоказаныBoris MaxА вы знаете такие области где деньги не нужны?виктор масляеввоспитание патриотизма у солдатBoris MaxВы голову полечите... как это на воспитание не надо денег... да уж!Boris Maxhttps://temydnya.mirtesen.ru/blog/43624852173/S-demografiey-govorite-u-nas-ploho-Da-net-Rozhdayemost-luchshe-c?utm_referrer=mirtesen.ru И вам посмотрите сайт -сделано у нас- или сделано в России-Boris MaxТак что старый паскудный вруль ваш генерал...виктор масляевсам хренов психолог думай: -о чем ты солдатам будешь говорить, что деньги это всеBoris MaxДурак, ты даже не понимаешь о чем речь... тьфу бля!виктор масляевдурак, солдат, у которого нищие родители, защищать собственность олигархов не будутRКR620 КлимовНе тратьте время на Масляева... Он, точно "тьфу бля" НЕ ПОНИМАЕТ! Старый и тупой, увы!Boris MaxНу я тоже не молод, даже старше Масляева... но таких тупиц просто удивительно как много.RКR620 КлимовВы правы, про "паскудный вруль"! Ивашов паскудно рулил самым коррумпированным Управлением МО! Международное военное сотрудничество! Это командировки советников за рубеж во время "закрытых" границ и это "разменные чеки" (по сверх хорошему курсу $) ВНЕШПОСЫЛТОРГА c валютными магазинами для избранных - "Берёзка"! Совесть, наверное, не чиста! Ивашов, даже, в 2011-м баллотировался в Президенты.... А его желание опять быть значимым, заставляет выдавать такие недалёкие мысли о "умирающей стране" (не вруль ли?) и быть востребованным (хотя бы для дискуссий на ТВ, где его забыли...).RКR620 КлимовДа, согласен про "удивительно, как много" и, если обидел с возрастом, то невзначай....Boris MaxНет.... -мои года - мои богатства...)))))Boris Maxв 1996-2001 годах должность начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России ===== Эта сволочь была при Путине выгнана и после этого стал "умным" всепропальщиком! Хотелось бы знать сколько он сколько джакузи выкинул на помойку, когда их, таких генералов схватили за яйца... ПОЗОР ТАКИМ ГЕНЕРАЛАМ...RКR620 КлимовХорошее слово - "всепропальщиком", в смысле ВОВСЁМВИНОВАТПУТИН ? Такие пусть бросают своё дерьмо на свой вентилятор!Владимир СимаковКонечно, Ивашов прав, но почему эту тенденцию ослабления России не видели и видеть не хотят наши политики? Сбывается мечта Даллеса:: нашли они у нас пятую колонну, создали влиятельную прозападно-американскую "элиту". Воевать со всем миром? ГЛупо и бесперспективно. Какие надежды у простых людей на улучшение жизни? Никаких! Всё только хуже. Власти давят и обкладывают налогами и штрафами. Ничего низ-зя! Русские вымирают. Деревни в руинах. Островки благополучия как огоньки в пустыне. Какая там мяшкая сила?! Да плевать англо-саксы на неё хотели! И кто будет родину защищать? Парад - это только витрина. В начале великой Отечественной у нас всё было, но растеряли за первые недели.Так что подсчёты ни о чём не говорят. Обидно за свою Родину.Boris MaxДа слов нет что бы твас матом покрыть... вы что всепропальщики хотите сказать что живём хуже чем 2000 году? Да что бы вы полулиберасты передохли все. Именно вас пока поддерживают, не выкорчёвывают, что бы было время всё закрепить.... И эта жаба генерал говорит что только на параде техника? вся армия обновлена на 80%... но жаба-генерал уже был не у госденег....Николай ТитовИашов честный человек, и генерал был хороший. В этой статье он поставил вопросы на которые нет ответов. И 200 лет назад так было - Россия это дураки и дороги, а еще кто виноват и что делать. Давайте заменим в СНГ рыночные отношение на другие, а какие именно - на плановые, так как раньше? Обеспечим Таджикам и Армянам высокий уровень жизни за счет стариков помосковья живущих в домах построенных еще их дедами, без воды, газа и т.д. Эх, Ивашов, написал бы лучше о коррупции в России, о путях повышения производительности труда, о жуткой нашей медицине, когда по ТВ там чудеса технологий, а придешь в районную поликлинику - там дикие очереди, нервные, затурканные врачи, и полная безнадёга.Boris MaxУмный человек не поставит вопросы на которые нет ответов!.RКR620 КлимовИвашов рулил самым коррумпированным Управлением МО! Международное военное сотрудничество! Это командировки советников за рубеж во время "закрытых" границ и это "разменные Чеки" (по сверх хорошему курсу $) ВНЕШПОСЫЛТОРГА c валютными магазинами для избранных - "Берёзка"! Пожил во "злате" и, наверное, ещё хочется? Даже, в 2011-м, баллотировался в Президенты (как и собчак), считая себя сверхдостойным?xoc CLГенералу в своё время видать не получилось ломоть пирога отгрызть,теперь поносом исходится. Таких надо к стенке ставить за измену Родине!Boris MaxНа оборот, кусок пирога был и не плохой.... а вот Путин его на пенсию отправил... а это не прощают!...Александр РожковСтавить к стенке надо таких, у которых получилось ломоть пирога отгрызть. Вы не их таких, кстати, будете?Виктор МуравьевЛатиница у казахов - очередная глупость бабаев. Каждая реформа письменности - страшный и дорогой геморрой, о котором казахи даже не догадываются (и китайский опыт им не указ). В результате этой реформы весь Казахстан в одночасье остался без грамматики, орфографии и национальной литературы. Идиоты!виктор масляеводна бестолковая болтовняBoris MaxСпециально для тебя уродца... https://www.youtube.com/watch?v=iigiSoPr7LIАлександр РожковРазули. И видим, вы то канешна не живете в нищете.Boris MaxИ ни когда не жил в нищете!Александр РожковНищета разная бывает. Есть, например, духовная нищета. Те, у кого эта нищета, презирают всех, кто живет в нищете. А их у нас немало.ГМГеоргий МихалевПаскудный товарищ.Валерий БабанинВсе правильно говорит генерал! Правду нужно принимать такой какая она есть. А не лебезить перед властью.Роман РомановНу как можно верить выкормышу Ельцина? Пиарится зачем-то на старости лет. Как говорится: "Пиздеть не мешки ворочать!"Александр РожковВыкормыши ельцина все в кремле. Не брешите пожалуйста.Роман РомановИвашов Леонид Григорьевич - С 1987 года — начальник управления делами Министерства обороны СССР(лизал Горбатому). Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России (1996—2001). В 1992—1996 годах — секретарь Совета министров обороны государств СНГ(лизал в засос Борьке) Ну и кто тут брешет?Александр РожковОтвет не правильный. Скудная у вас логика. Тогда Путина и Шойгу и... можно приписать к лизунам по вашей логике. Чего не приписали? Боитесь что ли?Роман РомановОни не дрищут как твой кумир. Вот и вся разница.Александр РожковУ меня нет кумира. Они не дрищут? А ты чего их не приписал? Дрищешь? А он, ежели бы дристал, не стал бы говорить то, что думает.Роман РомановОни не дрищут, а делают дело. А твой всепролальщик, только и делает, что тыкает пальцем тут не так и тут не этак. А дельных советов от него нет. А то, что тут не так и тут не этак, это и без трех звездочек на погонах все знают. Что дельного он предлагает? Конкретно? Он не думает, а констатирует факты. А это и без него ясно. Лишний раз напомнить о себе? Перед выборами - пиар чистой воды.Дарья ИвлеваГенерал Ивашов, позор тебе ! Перестань сеять панику ! Не можешь помочь В.В.Путину - так заткнись ! Народу России и так трудно !
Свежие комментарии