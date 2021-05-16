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Генерал Ивашов: Россия проигрывает, враги окружают со всех сторон

Генерал Ивашов: Россия проигрывает, враги окружают со всех сторон

СНГ оказалось нежизнеспособным образованием, потому что в основу его интеграции были положены принципы рыночной экономики.

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виктор масляев
по-моему, Ивашов прав - везде деньги, но есть области жизни, где они противопоказаны
Boris Max
А вы знаете такие области где деньги не нужны?
виктор масляев
воспитание патриотизма у солдат
Boris Max
Вы голову полечите... как это на воспитание не надо денег... да уж!
Boris Max
https://temydnya.mirtesen.ru/blog/43624852173/S-demografiey-govorite-u-nas-ploho-Da-net-Rozhdayemost-luchshe-c?utm_referrer=mirtesen.ru И вам посмотрите сайт -сделано у нас- или сделано в России-
Boris Max
Так что старый паскудный вруль ваш генерал...
виктор масляев
сам хренов психолог думай: -о чем ты солдатам будешь говорить, что деньги это все
Boris Max
Дурак, ты даже не понимаешь о чем речь... тьфу бля!
виктор масляев
дурак, солдат, у которого нищие родители, защищать собственность олигархов не будут
R620 Климов
Не тратьте время на Масляева... Он, точно "тьфу бля" НЕ ПОНИМАЕТ! Старый и тупой, увы!
Boris Max
Ну я тоже не молод, даже старше Масляева... но таких тупиц просто удивительно как много.
R620 Климов
Вы правы, про "паскудный вруль"! Ивашов паскудно рулил самым коррумпированным Управлением МО! Международное военное сотрудничество! Это командировки советников за рубеж во время "закрытых" границ и это "разменные чеки" (по сверх хорошему курсу $) ВНЕШПОСЫЛТОРГА c валютными магазинами для избранных - "Берёзка"! Совесть, наверное, не чиста! Ивашов, даже, в 2011-м баллотировался в Президенты.... А его желание опять быть значимым, заставляет выдавать такие недалёкие мысли о "умирающей стране" (не вруль ли?) и быть востребованным (хотя бы для дискуссий на ТВ, где его забыли...).
R620 Климов
Да, согласен про "удивительно, как много" и, если обидел с возрастом, то невзначай....
Boris Max
Нет.... -мои года - мои богатства...)))))
Boris Max
в 1996-2001 годах должность начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России ===== Эта сволочь была при Путине выгнана и после этого стал "умным" всепропальщиком! Хотелось бы знать сколько он сколько джакузи выкинул на помойку, когда их, таких генералов схватили за яйца... ПОЗОР ТАКИМ ГЕНЕРАЛАМ...
R620 Климов
Хорошее слово - "всепропальщиком", в смысле ВОВСЁМВИНОВАТПУТИН ? Такие пусть бросают своё дерьмо на свой вентилятор!
Владимир Симаков
Конечно, Ивашов прав, но почему эту тенденцию ослабления России не видели и видеть не хотят наши политики? Сбывается мечта Даллеса:: нашли они у нас пятую колонну, создали влиятельную прозападно-американскую "элиту". Воевать со всем миром? ГЛупо и бесперспективно. Какие надежды у простых людей на улучшение жизни? Никаких! Всё только хуже. Власти давят и обкладывают налогами и штрафами. Ничего низ-зя! Русские вымирают. Деревни в руинах. Островки благополучия как огоньки в пустыне. Какая там мяшкая сила?! Да плевать англо-саксы на неё хотели! И кто будет родину защищать? Парад - это только витрина. В начале великой Отечественной у нас всё было, но растеряли за первые недели.Так что подсчёты ни о чём не говорят. Обидно за свою Родину.
Boris Max
Да слов нет что бы твас матом покрыть... вы что всепропальщики хотите сказать что живём хуже чем 2000 году? Да что бы вы полулиберасты передохли все. Именно вас пока поддерживают, не выкорчёвывают, что бы было время всё закрепить.... И эта жаба генерал говорит что только на параде техника? вся армия обновлена на 80%... но жаба-генерал уже был не у госденег....
Николай Титов
Иашов честный человек, и генерал был хороший. В этой статье он поставил вопросы на которые нет ответов. И 200 лет назад так было - Россия это дураки и дороги, а еще кто виноват и что делать. Давайте заменим в СНГ рыночные отношение на другие, а какие именно - на плановые, так как раньше? Обеспечим Таджикам и Армянам высокий уровень жизни за счет стариков помосковья живущих в домах построенных еще их дедами, без воды, газа и т.д. Эх, Ивашов, написал бы лучше о коррупции в России, о путях повышения производительности труда, о жуткой нашей медицине, когда по ТВ там чудеса технологий, а придешь в районную поликлинику - там дикие очереди, нервные, затурканные врачи, и полная безнадёга.
Boris Max
Умный человек не поставит вопросы на которые нет ответов!.
R620 Климов
Ивашов рулил самым коррумпированным Управлением МО! Международное военное сотрудничество! Это командировки советников за рубеж во время "закрытых" границ и это "разменные Чеки" (по сверх хорошему курсу $) ВНЕШПОСЫЛТОРГА c валютными магазинами для избранных - "Берёзка"! Пожил во "злате" и, наверное, ещё хочется? Даже, в 2011-м, баллотировался в Президенты (как и собчак), считая себя сверхдостойным?
xoc CL
Генералу в своё время видать не получилось ломоть пирога отгрызть,теперь поносом исходится. Таких надо к стенке ставить за измену Родине!
Boris Max
На оборот, кусок пирога был и не плохой.... а вот Путин его на пенсию отправил... а это не прощают!...
Александр Рожков
Ставить к стенке надо таких, у которых получилось ломоть пирога отгрызть. Вы не их таких, кстати, будете?
Виктор Муравьев
Латиница у казахов - очередная глупость бабаев. Каждая реформа письменности - страшный и дорогой геморрой, о котором казахи даже не догадываются (и китайский опыт им не указ). В результате этой реформы весь Казахстан в одночасье остался без грамматики, орфографии и национальной литературы. Идиоты!
виктор масляев
одна бестолковая болтовня
Boris Max
Специально для тебя уродца... https://www.youtube.com/watch?v=iigiSoPr7LI
Александр Рожков
Разули. И видим, вы то канешна не живете в нищете.
Boris Max
И ни когда не жил в нищете!
Александр Рожков
Нищета разная бывает. Есть, например, духовная нищета. Те, у кого эта нищета, презирают всех, кто живет в нищете. А их у нас немало.
Георгий Михалев
Паскудный товарищ.
Валерий Бабанин
Все правильно говорит генерал! Правду нужно принимать такой какая она есть. А не лебезить перед властью.
Роман Романов
Ну как можно верить выкормышу Ельцина? Пиарится зачем-то на старости лет. Как говорится: "Пиздеть не мешки ворочать!"
Александр Рожков
Выкормыши ельцина все в кремле. Не брешите пожалуйста.
Роман Романов
Ивашов Леонид Григорьевич - С 1987 года — начальник управления делами Министерства обороны СССР(лизал Горбатому). Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России (1996—2001). В 1992—1996 годах — секретарь Совета министров обороны государств СНГ(лизал в засос Борьке) Ну и кто тут брешет?
Александр Рожков
Ответ не правильный. Скудная у вас логика. Тогда Путина и Шойгу и... можно приписать к лизунам по вашей логике. Чего не приписали? Боитесь что ли?
Роман Романов
Они не дрищут как твой кумир. Вот и вся разница.
Александр Рожков
У меня нет кумира. Они не дрищут? А ты чего их не приписал? Дрищешь? А он, ежели бы дристал, не стал бы говорить то, что думает.
Роман Романов
Они не дрищут, а делают дело. А твой всепролальщик, только и делает, что тыкает пальцем тут не так и тут не этак. А дельных советов от него нет. А то, что тут не так и тут не этак, это и без трех звездочек на погонах все знают. Что дельного он предлагает? Конкретно? Он не думает, а констатирует факты. А это и без него ясно. Лишний раз напомнить о себе? Перед выборами - пиар чистой воды.
Дарья Ивлева
Генерал Ивашов, позор тебе ! Перестань сеять панику ! Не можешь помочь В.В.Путину - так заткнись ! Народу России и так трудно !

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