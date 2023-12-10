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Были на волосок от краха, но спасло чудо: Об этой трагедии в зоне СВО не принято говорить вслух

Были на волосок от краха, но спасло чудо: Об этой трагедии в зоне СВО не принято говорить вслух

После заявлений Сеймура Херша о том, что Россия и Украина ведут тайные переговоры, военный волонтёр, блогер Алексей Живов обратил внимание на очень важную деталь: нас в зоне СВО уже сберегло чудо, в противном случае сейчас мы вынуждены были бы подсчитывать потери.

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