Были на волосок от краха, но спасло чудо: Об этой трагедии в зоне СВО не принято говорить вслух

После заявлений Сеймура Херша о том, что Россия и Украина ведут тайные переговоры, военный волонтёр, блогер Алексей Живов обратил внимание на очень важную деталь: нас в зоне СВО уже сберегло чудо, в противном случае сейчас мы вынуждены были бы подсчитывать потери.