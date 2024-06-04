Спасатель Дударев: в грозу нельзя держаться за металлические предметы

Во время грозы лучше всего не выходить из дома, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Если же все-таки человек оказался на улице, ему следует держаться подальше от одиноко стоящих деревьев и не держаться за металлические предметы, чтобы избежать удара молнии, рассказал 360.