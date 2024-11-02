Образование – на 80 млрд, спорт – на 6: как увеличились расходы на соцсферу с 2017 года

В Свердловской области началось обсуждение проекта регионального бюджета на 2025 год. Его параметры – самые крупные за все время: прогноз по доходам запланирован на уровне 446,8 млрд рублей, по расходам – 490,8 млрд рублей.
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