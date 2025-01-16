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Царьград

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Quto: Тысячам русских водителей грозит доплата из-за новых нюансов ввоза авто

Quto: Тысячам русских водителей грозит доплата из-за новых нюансов ввоза авто

Таможня стала требовать доплаты за ранее купленные машины. Так утверждает источникПо информации "Quto", сотрудники таможни стали требовать от граждан России, купивших не так давно машины, доплатить пошлины.

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