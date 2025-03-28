Дмитрий Чернышенко и Сергей Кравцов вместе со школьниками и студентами дали старт Всероссийской олимпиаде по ИИ

В Координационном центре Правительства РФ заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов дали старт Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту 2025 года.
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