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Дмитрий Чернышенко и Сергей Кравцов вместе со школьниками и студентами дали старт Всероссийской олимпиаде по ИИ

Дмитрий Чернышенко и Сергей Кравцов вместе со школьниками и студентами дали старт Всероссийской олимпиаде по ИИ

В Координационном центре Правительства РФ заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов дали старт Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту 2025 года.

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