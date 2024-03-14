Лучший рецепт пышных оладьев на молоке и без грамма масла: тайное знание, которым не любят делиться повара

Идеальные оладьи-панкейки лучше всего готовить на молоке, что у нас обычно не принято. Неудивительно, ведь рецептом настолько вкусных оладьев повара предпочитают не делиться, охраняя свои кулинарные секреты.
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