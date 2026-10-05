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Силуанов: с апреля по июль предотвращен 291 случай вывоза наличных из России

Силуанов: с апреля по июль предотвращен 291 случай вывоза наличных из России

Контроль за вывозом наличной валюты с апреля по июль 2026 года позволил предотвратить 291 случай вывоза средств сверх нормы, на сумму почти $180 млн, заявил министр финансов Антон Силуанов.

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