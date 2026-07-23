Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 395 подписчиков

В 1957 году в СССР уже был мобильный телефон. Как инженер Куприянович опередил весь мир

В 1957 году в СССР уже был мобильный телефон. Как инженер Куприянович опередил весь мир

За 16 лет до того, как Мартин Купер совершил с улицы Нью-Йорка знаменитый звонок с громоздкого аппарата Motorola, советский инженер-радиоэлектронщик Леонид Куприянович создал и успешно протестировал первый в мире действующий портативный радиотелефон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Валерьян Смогловский
Комуняки. Это. Тормоз. Всего. Своего. Поэтому. Мы. Жопе. По. Сей. День. . Страной. Руководят.теже.только.переобутые
Ответить
1 м.