В 1957 году в СССР уже был мобильный телефон. Как инженер Куприянович опередил весь мир

За 16 лет до того, как Мартин Купер совершил с улицы Нью-Йорка знаменитый звонок с громоздкого аппарата Motorola, советский инженер-радиоэлектронщик Леонид Куприянович создал и успешно протестировал первый в мире действующий портативный радиотелефон.
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