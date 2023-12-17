Спортсмены в «команде Путина», «Барса» и «Ман Сити» теряют очки, игрок «Лутона» пережил остановку сердца на поле и другие новости

Настало время интервью с легендой 👑 Игорь Рабинер поговорил с Александром Овечкиным! Нападающий «Вашингтона» рассказал: 🔹 о снижении результативности в этом сезоне; 🔹 о желании сыграть на Олимпиаде; 🔹 о погоне за Гретцки; 🔹 и о том, с каким человеком очень хотел бы познакомиться. ➡️ Откладываем все дела и открываем разговор с Ови! https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/ovechkin-zayavil-o-zhelanii-sygrat-na-olimpiade-i-poznakomitsya-s-mayklom-dzhordanom-2151940/

Лена Мисько

Гретцки Орех Серия Овечкина уже не поймёшь на что похожа. То ли драма, то ли анекдот. Он проводит на льду огромное количество времени, совершает десятки бросков - и никакого эффекта. 134 минуты в большинстве и всего одна шайба с начала сезона. Вот эта цифра лучше всего описывает происходящее. Даже возрастом всё это не объяснить. Это как серия Ничушкина - помните? Почти сто матчей Валера не мог забить! А потом забивал постоянно. Некоторые вещи просто теряют рациональную природу. Ну, а пока Александр Овечкин идёт по графику в 15 голов за сезон. ... Но раз уж у него погоня за Гретцки, то давайте вспомним, что Уэйну было в его последний сезон 38 лет и он забросил 9 шайб. Человек, который забивал в регулярке 92 и 87, забросил 9! После этого он уже не видел смысла продолжать карьеру