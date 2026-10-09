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В Барнауле завершают строительство водозабора для борьбы с летним дефицитом воды

В Барнауле завершают строительство водозабора для борьбы с летним дефицитом воды

В микрорайоне Сибирская Долина поселка Бельмесево продолжают строительство артезианского водозабора. Ход работ проверили председатель городского комитета по энергоресурсам и газификации Андрей Крюков, представители "Барнаульского водоканала" и подрядчика.

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