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Калильное зажигание и дизелинг: насколько они опасны для мотора?

Калильное зажигание и дизелинг: насколько они опасны для мотора?

Хорошо, когда бензиновый двигатель работает ровно, без ненормальных шумов и стуков. Но повышенную шумность могут вызывать как нерасчетные зазоры в деталях и узлах, так и неправильное протекание процесса сгорания.

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