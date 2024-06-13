Калильное зажигание и дизелинг: насколько они опасны для мотора?

Хорошо, когда бензиновый двигатель работает ровно, без ненормальных шумов и стуков. Но повышенную шумность могут вызывать как нерасчетные зазоры в деталях и узлах, так и неправильное протекание процесса сгорания.
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