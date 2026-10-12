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В Твери состоится инклюзивный семейный праздник «Клюзик собирает друзей»

Инклюзивный семейный фестиваль «Клюзик собирает друзей» пройдёт в Твери. 15 октября в 14:00 в Большом концертном зале ОДК «Пролетарка» состоится инклюзивный семейный фестиваль «Клюзик собирает друзей».

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