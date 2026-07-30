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Невилл о Винисиусе: «АПЛ редко опережает «Барсу» и «Реал» в борьбе за лучших игроков мира. Но я больше заинтересован в лучших тренерах в лиге, чем футболистах»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал информацию об интересе « Арсенала » к вингеру «Реала» Винисиусу.

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