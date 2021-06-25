Прогноз по EUR/USD на 25 июня 2021 года

EUR/USDВ четверг по Германии экономические данные оказались лучше ожиданий, а по США хуже. И только падение британского фунта на 40 пунктов по итогу дня после нейтрального заседания Банка Англии сохранило евро в диапазоне предшествующего дня.
EUR/USDВ четверг по Германии экономические данные оказались лучше ожиданий, а по США хуже. И только падение британского фунта на 40 пунктов по итогу дня после нейтрального заседания Банка Англии сохранило евро в диапазоне предшествующего дня.
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