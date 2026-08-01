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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» из-за травмы де Йонга рассматривает трансфер хавбека «Жироны» Унаи

« Барселона » изучает возможность подписания полузащитника «Жироны» Аззедина Унаи на фоне травмы Френки де Йонга, сообщает El Chiringuito TV.

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