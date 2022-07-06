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А вот и ответочки пошли на безвозмездно одолженные у России 330 млрд долларов. То ли ещё будет

А вот и ответочки пошли на безвозмездно одолженные у России 330 млрд долларов. То ли ещё будет

Пару дней назад, видимо для того, чтобы в очередной раз показать Зеленскому, что "весь мир с ним" и поднять свой авторитет в своих собственных глазах, министерство финансов США опубликовало хвастливый отчёт, вот цитата из которого: За 100 дней члены нашей рабочей группы заблокировали или заморозили более 30 миллиардов долларов российских активов на финансовых счетах, а также заблокировали около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка России Сюда же напихали конфискованную недвижимость и яхты, принадлежавшие российским подсанкционным лицам.

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