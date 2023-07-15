Оставьте телефон дома: психолог рассказала, как правильно провести отпуск

О том, как лучше всего провести отпуск, рассказывает «Известия» со ссылкой на специалиста Московской службы психологической помощи населению Екатерину Игонину.
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