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Закон и Порядок

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Пекин отказал ФРГ во встрече без объяснения причин

Пекин отказал ФРГ во встрече без объяснения причин

Ли Цян.  Добрый день, уважаемые читатели и подписчики канала "Я не украинец, я - хохол". Знаете, похоже, что период, когда встречаться с западными политиками было не то чтобы престижно, а продуктивно, прошел.

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