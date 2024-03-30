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В память о жертвах теракта в "Крокусе" провели акцию "Журавлик мира и добра"

В память о жертвах теракта в "Крокусе" провели акцию "Журавлик мира и добра"

РИА Новости/Кристина Кормилицына Акцию "Журавлик мира и добра" провели в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", к стихийному мемориалу у концертного зала возложили воздушные шары с бумажными журавлями.

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