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Эксперт Роспотребнадзора рассказал о возможном подъеме заболеваемости COVID-19 в РФ

Эксперт Роспотребнадзора рассказал о возможном подъеме заболеваемости COVID-19 в РФ

Нельзя исключать подъема заболеваемости COVID-19 в России, заявил в пятницу руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов.

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