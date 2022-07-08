Эксперт Роспотребнадзора рассказал о возможном подъеме заболеваемости COVID-19 в РФ

Нельзя исключать подъема заболеваемости COVID-19 в России, заявил в пятницу руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов.
Нельзя исключать подъема заболеваемости COVID-19 в России, заявил в пятницу руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов.
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