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Брэди, Стрыцова и Сэвилл сыграют на US Open по защищенному рейтингу, Бетова – первая запасная

Женский список возглавила №1 Ига Швентек. По защищенному рейтингу планируют выступить: Дженнифер Брэди; Барбора Стрыцова; Дарья Сэвилл; Патриция Мария Циг; Александра Крунич.

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