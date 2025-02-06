NYP: военный вертолет превысил допустимую высоту перед столкновением в США

Global Look Press/Petty Officer 1st Class Brandon/Keystone Press Agency Военный вертолет Black Hawk превысил максимально допустимую высоту полетов перед столкновением с пассажирским лайнером в Вашингтоне 30 января.
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