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Почти три тонны наркотиков в контейнерах с бананами конфисковали в Италии

Почти три тонны наркотиков в контейнерах с бананами конфисковали в Италии

Почти три тонны запрещенного вещества конфисковали сотрудники Финансовой гвардии Италии. Его пытались перевести в емкостях с бананами.

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