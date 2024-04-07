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Китаю грозят «последствия» за помощь России

Китаю грозят «последствия» за помощь России

Минфин США пригрозил Китаю «серьезными последствиями» за помощь России, пишет «Коммерсант».  Глава Минфина США Джаннет Йеллен на встрече с китайскими чиновниками уточнила, что эти последствия постигнут КНР, если выяснится, что китайский бизнес поддерживает Россию в ее конфликте с Украиной.

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