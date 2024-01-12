Кабмин Британии: соглашение о безопасности с Украиной подпишут 12 января в Киеве

Великобритания и Украина подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Документ будет подписан в Киеве 12 января премьер-министром королевства Риши Сунаком и украинским президентом Владимиром Зеленским.
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