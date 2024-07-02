62-летняя Роза Сябитова рассказала о неизлечимой болезни

Знаменитая сваха Роза Сябитова отметила свое 62-летие в этом году. Несмотря на возраст, ведущая программу «Давай поженимся!» на Первом канале продолжает активную работу, управляет собственным брачным агентством, заключает рекламные контракты.
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