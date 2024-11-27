Курганские власти запретили склонять к аборту. "Узаконенным детоубийствам не место на Русской земле" - Малофеев

Курганская область стала ещё одним регионом России, где власти запретили склонять к аборту. Учредитель Царьграда Константин Малофеев решение властей поддержал, подчеркнув, что "узаконенным детоубийствам не место на Русской земле".
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