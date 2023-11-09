Разоблачаем. А каким был реальный Робин Гуд

Светлана Митленко

Ну, по-крайней мере, хроники не упоминают, что они грабили и раздавали. Как всегда, легенды - это одно, жизнь другое. Но народу нужны и герои, и надежда, что кто-то стоит за них. Поэтому и появился тот свмый легендарный Робин Гуд.