Разбойник XIII века Роджер Годберд стал прообразом легендарного шервудского стрелка, пишет историк Морис Хью Кин в книге "Разбойники из средневековой легенды".
Разоблачаем. А каким был реальный Робин Гуд
Комментарии
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ВераВерная
Не знаю)))
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17 час.
Светлана Митленко
Ну, по-крайней мере, хроники не упоминают, что они грабили и раздавали. Как всегда, легенды - это одно, жизнь другое. Но народу нужны и герои, и надежда, что кто-то стоит за них. Поэтому и появился тот свмый легендарный Робин Гуд.
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17 час.
Nana Абраменко
Очень интересно! Спасибо.☘️
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3 час.