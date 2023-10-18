Реальная зерновая сделка - по-взрослому: рекордный аграрный контракт заключен между Россией и Китаем

Россия таки подписала новую «зерновую сделку», но не с Украиной и коллективным Западом, а с Китаем – лидер инициативы «Новый сухопутный коридор» с российской стороны Карен Овсепян подтвердил заключение между Москвой и Пекином крупного контракта на поставку сельхозпродукции на сумму около 2,5 трлн рублей.